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Тульская администрация объяснила закупку песка для детских площадок осенью

Тульская администрация объяснила закупку песка для детских площадок осенью

Он предназначен для «ударопоглощающего покрытия».

В начале октября мы написали про аукцион на право заключения контракта на выполнение работ по содержанию детских игровых площадок (засыпка песка).
 
Стоимость контракта – 491 тысяча 997 рублей 65 копеек. Подрядчик обязан был завершить работы в течение 15 дней с момента заключения контракта – 17 октября. 
 
Пресс-служба городской администрации сообщила, что вышеуказанный песок предназначен не для песочниц, а «для обустройства ударопоглощающего покрытия на детских игровых площадках».
 
Кроме этого, в пресс-службе добавили, что полная смена песка на игровых площадках проводится ежегодно и исключительно весной.
 


 
 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:15 +1
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