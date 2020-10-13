Тульская администрация объяснила закупку песка для детских площадок осенью

Он предназначен для «ударопоглощающего покрытия».

В начале октября мы написали про аукцион на право заключения контракта на выполнение работ по содержанию детских игровых площадок (засыпка песка).

Стоимость контракта – 491 тысяча 997 рублей 65 копеек. Подрядчик обязан был завершить работы в течение 15 дней с момента заключения контракта – 17 октября.

Пресс-служба городской администрации сообщила, что вышеуказанный песок предназначен не для песочниц, а «для обустройства ударопоглощающего покрытия на детских игровых площадках».

Кроме этого, в пресс-службе добавили, что полная смена песка на игровых площадках проводится ежегодно и исключительно весной.





