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Бизнесмен, «сдавший» тульского чиновника ФСБ, сам попался на мошенничестве

Бизнесмен, «сдавший» тульского чиновника ФСБ, сам попался на мошенничестве

Круговорот уголовных дел в Щекинском районе.

Помните дело заместителя председателя регионального комитета по развитию туризма Александра Душакова? Чиновник брал деньги с коммерсантов на «нужды» администрации Щекинского района. 
 
Двое бизнесменов платили ему два года, а потом обратились в ФСБ, после чего Душакова арестовали и отправили в тюрьму.
 
Один из этих коммерсантов, 33-летний мужчина, 9 октября был признан виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере. 
 
Судом установлено, что обвиняемый, являясь учредителем двух фирм, занимавшихся изготовлением нестационарных торговых объектов и оказанием консалтинговых услуг, получил от потерпевшего более 1 млн рублей. Эти деньги шли в качестве оплаты за изготовление четырех киосков, в которых потерпевший планировал торговать шаурмой.
 
По версии обвинения, 33-летний мужчина воспользовался тем, что потерпевший, уроженец Азербайджана, плохо знает русский язык, и подготовил документы, в которых собственниками киосков являлись третьи лица. Согласно документам, эти самые лица за вознаграждение передали обвиняемому киоски по договору концессии.
 
Получив от потерпевшего оплату за месяц, мужчина лишил его права доступа в торговые объекты.
 
Решением суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.
 
Приговор суда не вступил в законную силу. 
 
 
 

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 15:35 +3
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