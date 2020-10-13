Бизнесмен, «сдавший» тульского чиновника ФСБ, сам попался на мошенничестве

Помните дело заместителя председателя регионального комитета по развитию туризма Александра Душакова? Чиновник брал деньги с коммерсантов на «нужды» администрации Щекинского района.

Двое бизнесменов платили ему два года, а потом обратились в ФСБ, после чего Душакова арестовали и отправили в тюрьму.

Один из этих коммерсантов, 33-летний мужчина, 9 октября был признан виновным в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Судом установлено, что обвиняемый, являясь учредителем двух фирм, занимавшихся изготовлением нестационарных торговых объектов и оказанием консалтинговых услуг, получил от потерпевшего более 1 млн рублей. Эти деньги шли в качестве оплаты за изготовление четырех киосков, в которых потерпевший планировал торговать шаурмой.

По версии обвинения, 33-летний мужчина воспользовался тем, что потерпевший, уроженец Азербайджана, плохо знает русский язык, и подготовил документы, в которых собственниками киосков являлись третьи лица. Согласно документам, эти самые лица за вознаграждение передали обвиняемому киоски по договору концессии.

Получив от потерпевшего оплату за месяц, мужчина лишил его права доступа в торговые объекты.

Решением суда ему назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы.

Приговор суда не вступил в законную силу.