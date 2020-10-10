новости
новости
Регистрация
Накажи автохама: машина на пешеходном переходе

Накажи автохама: машина на пешеходном переходе

Читатель Myslo прислал в редакцию фото очередного нарушения.

На этот раз в поле зрения читателей Myslo попал автомобиль Lada. Он был замечен 8 октября в 13.55 на проспекте Ленина в районе пересечения с улицей Л. Толстого. 

По словам очевидцев, когда водителю автомобиля сделали замечание, он не только не убрал машину с перехода, но и нецензурно выругался.

 
Редакция Myslo благодарит всех пользователей сайта за присланные в рубрику «Накажи автохама» видео и фото. Роликов много, и мы обязательно их все опубликуем!
 
Конечно же, никто не отменял обращение в ГИБДД.  В любом случае — это их работа и привлекать к ответственности будут тоже они и суд. Мы же поможем вам предать нарушение огласке (город должен знать своих «героев») и узнать об итогах вашего обращения. И даже если ГИБДД не сможет по каким-то причинам привлечь нарушителя к ответственности, его уж точно подвергнут общественному порицанию в комментариях под статьей!
 
Если вы стали свидетелем нарушения ПДД и у вас есть видео или фото — присылайте их на наш специальный электронный адрес: avtoham71@gmail.com. Обязательно укажите в письме время, дату и место съемки, а также авторство видео (можно анонимно).
 
Информацию о нарушителях ПДД и происшествиях на дороге можно присылать на телефон нашему корреспонденту Сергею Старикову. Его номер +7-962-272-02-02. Сообщения в WhatsApp и Viber принимаются круглосуточно.
Сюжет: Автохам71
Тульского автохама на Range Rover сфотографировали на парковочном месте для инвалидов
Дежурная часть
Тульского автохама на Range Rover сфотографировали на парковочном месте для инвалидов
вчера, в 19:07, 119 5292 15
Спецсигнал на «подземной тусовке»: полицейского уволили за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД
Дежурная часть
Спецсигнал на «подземной тусовке»: полицейского уволили за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД
вчера, в 16:59, 47 3576 24
Свежая подборка автохамов от читателей Myslo: встречка, встречка и еще раз встречка!
Дежурная часть
Свежая подборка автохамов от читателей Myslo: встречка, встречка и еще раз встречка!
8 октября, в 21:01, 187 5316 9
Накажи автохама: когда у тебя большой «велосипед» — наплевать на всё
Дежурная часть
Накажи автохама: когда у тебя большой «велосипед» — наплевать на всё
8 октября, в 15:28, 49 3337 20
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
сегодня, в 16:29 +3
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
накажи автохама

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Качество питания в школах Тулы: чем кормят ваших детей?
Качество питания в школах Тулы: чем кормят ваших детей?
Дело виновника жуткого ДТП в Суворове передано в суд
Дело виновника жуткого ДТП в Суворове передано в суд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.