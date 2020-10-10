Качество питания в школах Тулы: чем кормят ваших детей?

Когда ребенок приходит со школы и рассказывает, что ему не понравился обед в столовой, то возможны два варианта: ребенку домашняя кухня просто больше по вкусу, или действительно все настолько плохо, что от одного только внешнего вида пропадает аппетит. Как, например, от обедов, которые подавали ученикам школы №60

60-я школа не одна такая, в ряде других учебных заведений Тулы и области тоже наблюдается подобная ситуация: несоответствие меню, отсутствие салатов, заявленных в меню и фактически, или использование для них жесткой капусты – более дешевой, используемой для зимних заготовок, картофельное пюре на воде, недовес, хлеб огромными кусками.

Об этом сообщают родители в соцсетях. В Туле основным поставщиком продукции является ООО «Торговый Дом СПП» из Ульяновска. Проверить реальное состояние дел сложно сейчас: в связи с эпидемиологической обстановкой в ряде учебных заведения родителей не пускают даже в здание школы.

Так, одна из мам рассказала, что в МБОУ ЦО №37 на Новомосковской, 5А тоже организатором питания выступает ООО «Торговый дом СПП»:

«Меню не соответствует действительности, на сайте одно, на деле другое. Пищу дают холодную. Недавно накормили детей! На полдник дали лишь один апельсин... Голодному ребенку – апельсин! А по меню было заявлено молоко кипяченное и пряник. А разве не должен полдник состоять как минимум из 2-х блюд? К директору ходила лично в начале сентября, обещали в течении недели и меню постоянное утвердить и с кухней разобраться. А воз и ныне там... Хотелось бы самой отобедать в этой школе, но охрана не пускает никуда. Как проверить температуру подачи блюд? Попробовать приготовленную пищу и сравнить день в день, совпадает ли с меню? Примите, пожалуйста, меры».

Главный показатель низкого качества – много отходов из-за того, что дети отказываются есть то, что им предлагают. А вместо этого покупают булочки и шоколадки.

К решение проблемы подключилась уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталья Зыкова. Она рассказала, что к ней последнее время поступает достаточно много жалоб на качество питания в учебных заведениях:

Наталья Зыкова – Качество пищи оставляет желать лучшего как по технологическим картам, так и по органолептическим свойствам. Так дети школ города Тулы питаться не должны, – отметила Зыкова и добавила, что уже направила обращение в Роспотренадзор в связи с нарушением САНПиН, а также попросила сообщать о подобных фактах в дальнейшем.

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