Что нужно знать тульским таксистам о новом законе: разъяснение Myslo

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1 июля 2019 года вступает в силу закон Тульской области, согласно которому все легковые такси на территории региона должны быть желтого цвета. Лицензии будут выдаваться только для машин с желтым кузовом.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник рассказал корреспонденту Myslo обо всех изменениях, которые предусматривает закон.

Желтый цвет и «шашечки» такси

Начиная с 2014 года в Тульской области установлены две цветовые гаммы, обязательные для применения в сфере такси, — желтая и белая. При этом был установлен переходный пятилетний период для белого цвета.

С 1 июля 2019 года стать легальным таксистом можно, только имея автомобиль желтого цвета. Разрешение на такси белого цвета, выданные до этого периода, будут действительны до окончания срока (выдается на пять лет).

– Мы неоднократно проводили совещания с представителями легального такси и говорили о том, что автомобиль может быть как желтого цвета изначально от завода-изготовителя, так и обтянут желтой пленкой. В этом случае подается заявление в органы ГИБДД, вносится изменение в документы о транспортном средстве. А потом необходимо обратиться в министерство транспорта для получения разрешения, — говорит Родион Дудник.

Кроме того, легковой автомобиль должен иметь цветографическую схему на бортах, опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше и информацию в салоне – о лице, оказывающем услуги по перевозке.

Можно ли добавить цвета?

Одной из тем, которые волнуют тульских таксистов. — есть ли возможность добавить цвета? Например, серый, серебристый, синий.

– Обращаю внимание, что есть закон, который был принят Тульской областной Думой в 2014 году, и мы должны неукоснительно его соблюдать. Решение любых, даже самых острых вопросов, должно оставаться в правовом поле, — отметил Родион Дудник.

Как альтернативу тульские таксисты называют нанесение желтых полос на борта автомобиля. Однако в соответствии с законом такси должно быть желтого цвета на 100%. Это проверяют по ПТС, где должен быть указан лишь один цвет.

Признание водителя такси как профессии

– К любой профессиональной деятельности есть определенные требования. Перевозка школьников, например, осуществляется на автобусах желтого цвета, что привлекает дополнительное внимание других участников дорожного движения. Также и водитель такси. Желтый цвет машины будет говорить о том, что таксист легален и профессионал своего дела, ведь мы доверяем ему свою жизнь и здоровье, — говорит Родион Дудник.

Что для граждан означает перевозка в легальном такси? Они знают наименование юридического или физического лица, которое оказывает услугу. В случае возникновения проблем есть куда обратиться с жалобой — в контрольные органы, суд, можно взыскать причинение вреда и т. д. Частника же в случае чего найти сложно.

Все легальные автомобили такси обязательно должны проходить предрейсовый технический осмотр перед каждым выходом на маршрут, а водитель – медицинское освидетельствование. Это отражается в путевом листе.

– Граждане смогут легко визуально определить – легальное это такси или нет и, садясь в салон автомобиля желтого цвета (или белого, если разрешение еще действует. – Прим. авт.), быть уверенным, что это легальное такси, за рулем водитель – не новичок, со стажем не менее трех лет, — отметил Родион Борисович. – Мы заинтересованы в повышении профессиональных знаний водителей легкового такси и в этом направлении проводим определенную работу. Так, например, в прошлом году впервые в нашем регионе прошел региональный конкурс «Лучший таксист». Водители сдавали тесты на знание ПДД, правил такси, показывали водительское мастерство. Победитель регионального этапа ездил на всероссийский конкурс, где в итоге занял седьмое место. В этом году конкурс пройдет 23 июня, приглашаем всех водителей такси принять в нем участие.

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно, пройдя по ссылке . Заявки на участие нужно направлять до 17 июня на электронный адрес tula@taxilife.ru.

– В октябре 2018 года мы заключили соглашения с агрегаторами такси, такими как Яндекс и Maxim, согласно которому они должны проверять, имеют ли автомобили разрешения, и блокировать доступ к своим сервисам в случае, если лицензий нет. Данный вопрос стоит у нас на особом контроле, — сказал министр.

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