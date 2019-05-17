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Что нужно знать тульским таксистам о новом законе: разъяснение Myslo
Иллюстрация pixabay.com

Что нужно знать тульским таксистам о новом законе: разъяснение Myslo

Подробно рассказываем обо всех изменениях.

1 июля 2019 года вступает в силу закон Тульской области, согласно которому все легковые такси на территории региона должны быть желтого цвета. Лицензии будут выдаваться только для машин с желтым кузовом.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник рассказал корреспонденту Myslo обо всех изменениях, которые предусматривает закон.

Желтый цвет и «шашечки» такси

Начиная с 2014 года в Тульской области установлены две цветовые гаммы, обязательные для применения в сфере такси, — желтая и белая. При этом был установлен переходный пятилетний период для белого цвета.

С 1 июля 2019 года стать легальным таксистом можно, только имея автомобиль желтого цвета. Разрешение на такси белого цвета, выданные до этого периода, будут действительны до окончания срока (выдается на пять лет).

– Мы неоднократно проводили совещания с представителями легального такси и говорили о том, что автомобиль может быть как желтого цвета изначально от завода-изготовителя, так и обтянут желтой пленкой. В этом случае подается заявление в органы ГИБДД, вносится изменение в документы о транспортном средстве. А потом необходимо обратиться в министерство транспорта для получения разрешения, — говорит Родион Дудник.

Кроме того, легковой автомобиль должен иметь цветографическую схему на бортах, опознавательный фонарь оранжевого цвета на крыше и информацию в салоне – о лице, оказывающем услуги по перевозке.
 

Можно ли добавить цвета?

Одной из тем, которые волнуют тульских таксистов. — есть ли возможность добавить цвета? Например, серый, серебристый, синий.
 
– Обращаю внимание, что есть закон, который был принят Тульской областной Думой в 2014 году, и мы должны неукоснительно его соблюдать. Решение любых, даже самых острых вопросов, должно оставаться в правовом поле, — отметил Родион Дудник.
 
Как альтернативу тульские таксисты называют нанесение желтых полос на борта автомобиля. Однако в соответствии с законом такси должно быть желтого цвета на 100%. Это проверяют по ПТС, где должен быть указан лишь один цвет.
 

Признание водителя такси как профессии

– К любой профессиональной деятельности есть определенные требования. Перевозка школьников, например, осуществляется на автобусах желтого цвета, что привлекает дополнительное внимание  других участников дорожного движения. Также и водитель такси. Желтый цвет машины будет говорить о том, что таксист легален и профессионал своего дела, ведь мы доверяем ему свою жизнь и здоровье, — говорит Родион Дудник.
 
Что для граждан означает перевозка в легальном такси? Они знают наименование юридического или физического лица, которое оказывает услугу. В случае возникновения проблем есть куда обратиться с жалобой — в контрольные органы, суд, можно взыскать причинение вреда и т. д. Частника же в случае чего найти сложно.
 
Все легальные автомобили такси обязательно должны проходить предрейсовый технический осмотр перед каждым выходом на маршрут, а водитель – медицинское освидетельствование. Это отражается в путевом листе.
 
– Граждане смогут легко визуально определить – легальное это такси или нет и, садясь в салон автомобиля желтого цвета (или белого, если разрешение еще действует. – Прим. авт.), быть уверенным, что это легальное такси, за рулем водитель – не новичок, со стажем не менее трех лет, — отметил Родион Борисович. – Мы заинтересованы в повышении профессиональных знаний водителей легкового такси и в этом направлении проводим определенную работу. Так, например, в прошлом году впервые в нашем регионе прошел региональный конкурс «Лучший таксист». Водители сдавали тесты на знание ПДД, правил такси, показывали водительское мастерство. Победитель регионального этапа ездил на всероссийский конкурс, где в итоге занял седьмое место. В этом году конкурс пройдет 23 июня, приглашаем всех водителей такси принять в нем участие.
 

Ознакомиться с Положением о конкурсе можно, пройдя по ссылке. Заявки на участие нужно направлять до 17 июня на электронный адрес tula@taxilife.ru.

– В октябре 2018 года мы заключили соглашения с агрегаторами такси, такими как Яндекс и Maxim, согласно которому они должны проверять, имеют ли автомобили разрешения, и блокировать доступ к своим сервисам в случае, если лицензий нет. Данный вопрос стоит у нас на особом контроле, — сказал министр.

Где задать вопрос и высказать предложения?

В минтрансе созданы рабочие группы, проводятся публичные слушания по решению проблемных вопросов, в которые входят в том числе и представители минздрава.

Одним из таких вопросов стала информация о невозможности медосмотра водителей в отдаленных районах.

– Пока конкретные населенные пункты никто не называл. Как только они будут известны, участники группы обсудят это.

В публичных слушаниях можно поучаствовать. Ближайшее состоится 18 июля. Все вопросы можно задать по тел. 24-51-04, 8 (920) 777-55-99, выделенный номер министерства транспорта для приема обращений в сфере такси и разъяснения порядка получения разрешений. Звонить можно в будни с 9.00 до 18.00.
 
есть вопрос

Если автомобиль такси белого цвета и его владелец досрочно прекратит старую лицензию и получит новую до 1 июля 2019 года, сможет ли он законно работать таксистом еще пять лет? 

Сотрудники минтранса говорят – да, это будет законно. Но по истечении пяти лет новую лицензию белому такси уже не дадут. 

где оформить разрешение?

Разрешение на такси можно получить тремя способами:

  • при личном обращении в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области,
  • в МФЦ,
  • через портал госуслуг, для заявителя предусмотрена 30-процентная скидка, а документы будут рассмотрены быстрее.
сколько стоит перекрасить автомобиль?

Самый доступный способ изменения цвета автомобиля на желтый — оклеивание специальной пленкой. Стоимость таких услуг на территории Тульской области и в Москве составляет 15-25 тысяч рублей.

Для перерегистрации транспортного средства в ГИБДД владелец предоставляет заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полис ОСАГО. За госпошлину придется заплатить 850 рублей.

цвета номерных знаков
Обратите внимание, что при выдаче разрешений цвет номерных знаков не проверяется. Требования к ним устанавливаются федеральным законодательством. Сейчас определенных рекомендаций по цветовой гамме нет.
как оформить разрешение на такси?

1. Соберите пакет документов

Для получения (переоформления) разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель заполняет заявление с приложением следующих документов:

  • копии документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
  • копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, заверенные заявителем;
  • копии договора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае если транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), заверенной заявителем, либо копии нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным предпринимателем для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае если транспортное средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством).

Для получения (переоформления) разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе приложить копию платежного документа о внесении платы за предоставление государственной услуги по выдаче, переоформлению разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси или его дубликата.

В настоящее время размер платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности такси составляет 2 000 рублей, плата за выдачу дубликата разрешения составляет 1000 рублей.

При подаче заявления на выдачу разрешения и его дубликата через портал госуслуг действует 30-процентная скидка, за разрешение необходимо заплатить 1 400 рублей, за дубликат — 700 рублей.

2. Передайте заявление и документы в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.

Заявление и документы могут быть поданы на бумажных носителях и в форме электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг Тульской области.

При подаче заявления и документов в форме электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг Тульской области заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанных заявления и документов, направляется электронное сообщение о приеме заявления и документов. Датой подачи указанных заявления и документов считается день направления заявителю электронного сообщения о приеме заявления и документов.

3. Получите разрешение.

Выдача (переоформление) разрешения осуществляется в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня подачи заявления.

Выдача разрешения осуществляется лично заявителю при представлении им документа, удостоверяющего его личность, или представителю заявителя, при представлении им документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность, под роспись.

В случае переоформления разрешения при выдаче разрешения заявитель обязан сдать в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области ранее выданное (переоформляемое) разрешение (или его дубликат).

Основанием для отказа в выдаче (переоформлении) разрешения является:

  • предоставление недостоверных сведений;
  • невнесение платы за предоставление государственной услуги по выдаче, переоформлению разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси или его дубликата.

В случае отказа в выдаче разрешения министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе вручает заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся основанием такого отказа. Уведомление о мотивированном отказе в выдаче разрешения должно быть направлено заявителю в срок, не превышающий тридцати дней со дня подачи заявления.

 

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:06 +3
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