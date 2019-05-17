Что нужно знать тульским таксистам о новом законе: разъяснение Myslo
Подробно рассказываем обо всех изменениях.
1 июля 2019 года вступает в силу закон Тульской области, согласно которому все легковые такси на территории региона должны быть желтого цвета. Лицензии будут выдаваться только для машин с желтым кузовом.
Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Родион Дудник рассказал корреспонденту Myslo обо всех изменениях, которые предусматривает закон.
Желтый цвет и «шашечки» такси
Начиная с 2014 года в Тульской области установлены две цветовые гаммы, обязательные для применения в сфере такси, — желтая и белая. При этом был установлен переходный пятилетний период для белого цвета.
С 1 июля 2019 года стать легальным таксистом можно, только имея автомобиль желтого цвета. Разрешение на такси белого цвета, выданные до этого периода, будут действительны до окончания срока (выдается на пять лет).
– Мы неоднократно проводили совещания с представителями легального такси и говорили о том, что автомобиль может быть как желтого цвета изначально от завода-изготовителя, так и обтянут желтой пленкой. В этом случае подается заявление в органы ГИБДД, вносится изменение в документы о транспортном средстве. А потом необходимо обратиться в министерство транспорта для получения разрешения, — говорит Родион Дудник.
Можно ли добавить цвета?
Признание водителя такси как профессии
Ознакомиться с Положением о конкурсе можно, пройдя по ссылке. Заявки на участие нужно направлять до 17 июня на электронный адрес tula@taxilife.ru.
– В октябре 2018 года мы заключили соглашения с агрегаторами такси, такими как Яндекс и Maxim, согласно которому они должны проверять, имеют ли автомобили разрешения, и блокировать доступ к своим сервисам в случае, если лицензий нет. Данный вопрос стоит у нас на особом контроле, — сказал министр.
Где задать вопрос и высказать предложения?
В минтрансе созданы рабочие группы, проводятся публичные слушания по решению проблемных вопросов, в которые входят в том числе и представители минздрава.
Одним из таких вопросов стала информация о невозможности медосмотра водителей в отдаленных районах.
– Пока конкретные населенные пункты никто не называл. Как только они будут известны, участники группы обсудят это.
Если автомобиль такси белого цвета и его владелец досрочно прекратит старую лицензию и получит новую до 1 июля 2019 года, сможет ли он законно работать таксистом еще пять лет?
Сотрудники минтранса говорят – да, это будет законно. Но по истечении пяти лет новую лицензию белому такси уже не дадут.
Разрешение на такси можно получить тремя способами:
- при личном обращении в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области,
- в МФЦ,
- через портал госуслуг, для заявителя предусмотрена 30-процентная скидка, а документы будут рассмотрены быстрее.
Самый доступный способ изменения цвета автомобиля на желтый — оклеивание специальной пленкой. Стоимость таких услуг на территории Тульской области и в Москве составляет 15-25 тысяч рублей.
Для перерегистрации транспортного средства в ГИБДД владелец предоставляет заявление, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, полис ОСАГО. За госпошлину придется заплатить 850 рублей.
1. Соберите пакет документов
Для получения (переоформления) разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель заполняет заявление с приложением следующих документов:
- копии документа, удостоверяющего личность заявителя (представителя заявителя);
- копии свидетельств о регистрации транспортных средств, которые предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, заверенные заявителем;
- копии договора лизинга или договора аренды транспортного средства, которое предполагается использовать для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае если транспортное средство предоставлено на основании договора лизинга или договора аренды), заверенной заявителем, либо копии нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством, которое предполагается использовать индивидуальным предпринимателем для оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси (в случае если транспортное средство предоставлено на основании выданной физическим лицом нотариально заверенной доверенности на право распоряжения транспортным средством).
Для получения (переоформления) разрешения юридическое лицо или индивидуальный предприниматель вправе приложить копию платежного документа о внесении платы за предоставление государственной услуги по выдаче, переоформлению разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси или его дубликата.
В настоящее время размер платы за выдачу разрешения на осуществление деятельности такси составляет 2 000 рублей, плата за выдачу дубликата разрешения составляет 1000 рублей.
При подаче заявления на выдачу разрешения и его дубликата через портал госуслуг действует 30-процентная скидка, за разрешение необходимо заплатить 1 400 рублей, за дубликат — 700 рублей.
2. Передайте заявление и документы в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области.
Заявление и документы могут быть поданы на бумажных носителях и в форме электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг Тульской области.
При подаче заявления и документов в форме электронного документа с использованием портала государственных и муниципальных услуг Тульской области заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи указанных заявления и документов, направляется электронное сообщение о приеме заявления и документов. Датой подачи указанных заявления и документов считается день направления заявителю электронного сообщения о приеме заявления и документов.
3. Получите разрешение.
Выдача (переоформление) разрешения осуществляется в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня подачи заявления.
Выдача разрешения осуществляется лично заявителю при представлении им документа, удостоверяющего его личность, или представителю заявителя, при представлении им документа, подтверждающего его полномочия, и документа, удостоверяющего личность, под роспись.
В случае переоформления разрешения при выдаче разрешения заявитель обязан сдать в министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области ранее выданное (переоформляемое) разрешение (или его дубликат).
Основанием для отказа в выдаче (переоформлении) разрешения является:
- предоставление недостоверных сведений;
- невнесение платы за предоставление государственной услуги по выдаче, переоформлению разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси или его дубликата.
В случае отказа в выдаче разрешения министерство транспорта и дорожного хозяйства Тульской области в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отказе вручает заявителю или направляет ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении уведомление об отказе в выдаче разрешения с мотивированным обоснованием причин отказа и со ссылкой на положения нормативных правовых актов и иных документов, являющиеся основанием такого отказа. Уведомление о мотивированном отказе в выдаче разрешения должно быть направлено заявителю в срок, не превышающий тридцати дней со дня подачи заявления.