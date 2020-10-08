В Туле девушку осудили за убийство сожителя

23-летняя осужденная проведет в колонии 9 лет и 10 месяцев.

В Туле 23-летнюю местную жительницу признали виновной в убийстве сожителя, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 27 мая пьяный 42-летний потерпевший поссорился с обвиняемой и несколько раз ударил ее. Девушка ударила сожителя в ответ, а когда он начал жестоко избивать ее, три раза ударила его ножом. После чего вызвала полицию, которым сообщила, что убила сожителя.

Решением суда 23-летней девушке назначено наказание в виде 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу.