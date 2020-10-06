новости
новости
Регистрация
В Тульской области пропала школьница: возбуждено уголовное дело

В Тульской области пропала школьница: возбуждено уголовное дело

В Богородицке продолжаются поиски 15-летней Марии Дементьевой. Внимательно посмотрите на фотографию, возможно, вы видели эту девочку.

По факту безвестного исчезновения школьницы Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

По данным следствия, 5 октября в Богородицке 15-летняя Мария Дементьева вышла из музыкальной школы в сторону своего дома и пропала.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Тульской области, уголовное дело возбуждено для наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения девочки, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий.

На место происшествия выехал и. о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел, следователи постоянно действующей следственно-оперативной группы, сотрудники отдела криминалистики и сотрудники УМВД, МЧС России по Тульской области, волонтеры.

Допрашиваются родственники и знакомые пропавшей девочки.

Знаете что-либо о местонахождении Марии Дементьевой? Сообщите в следственное управление СК РФ по Тульской области по телефонам

                                          8 (961) 152-03-32, 102, 02.

 

Приметы пропавшей девочки: рост 158 см, голубые глаза, волосы светлые до плеч, нормального телосложения.

Одежда: черная кофта с рукавами в полоску, черная куртка (рукав ¾), черные брюки-бананы с резинкой внизу, двусторонняя панама (черная с фиолетовым), черные кроссовки на высокой подошве.
 
С собой: черный рюкзак.
Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:06 +7
Другие статьи по темам
Место
Тульская областьБогородицк
Прочее
пропала девочкапоиск ребенкауголовное дело

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляк застрял в лифте во время возгорания в электрощитке
Туляк застрял в лифте во время возгорания в электрощитке
В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности
В Тульской области объявлена высокая степень пожароопасности
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.