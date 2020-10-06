В Тульской области пропала школьница: возбуждено уголовное дело
В Богородицке продолжаются поиски 15-летней Марии Дементьевой. Внимательно посмотрите на фотографию, возможно, вы видели эту девочку.
По факту безвестного исчезновения школьницы Следственными
По данным следствия, 5 октября в Богородицке 15-летняя Мария Дементьева вышла из музыкальной школы в сторону своего дома и пропала.
Как сообщает пресс-служба СК РФ по Тульской области, уголовное дело возбуждено для наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения девочки, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий.
На место происшествия выехал и. о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел, следователи постоянно действующей следственно-оперативной группы, сотрудники отдела криминалистики и сотрудники УМВД, МЧС России по Тульской области, волонтеры.
Допрашиваются родственники и знакомые пропавшей девочки.
Знаете что-либо о местонахождении Марии Дементьевой? Сообщите в следственное управление СК РФ по Тульской области по телефонам
8 (961) 152-03-32, 102, 02.
Приметы пропавшей девочки: рост 158 см, голубые глаза, волосы светлые до плеч, нормального телосложения.