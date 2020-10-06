В Тульской области пропала школьница: возбуждено уголовное дело

В Богородицке продолжаются поиски 15-летней Марии Дементьевой. Внимательно посмотрите на фотографию, возможно, вы видели эту девочку.

По факту безвестного исчезновения школьницы Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

По данным следствия, 5 октября в Богородицке 15-летняя Мария Дементьева вышла из музыкальной школы в сторону своего дома и пропала.

Как сообщает пресс-служба СК РФ по Тульской области, уголовное дело возбуждено для наиболее тщательного выяснения следственным путем всех без исключения обстоятельств безвестного исчезновения девочки, мобилизации сил и средств, направленных на проведение поисковых мероприятий.

На место происшествия выехал и. о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел, следователи постоянно действующей следственно-оперативной группы, сотрудники отдела криминалистики и сотрудники УМВД, МЧС России по Тульской области, волонтеры.

Допрашиваются родственники и знакомые пропавшей девочки.

Знаете что-либо о местонахождении Марии Дементьевой? Сообщите в следственное управление СК РФ по Тульской области по телефонам

8 (961) 152-03-32, 102, 02.

Приметы пропавшей девочки: рост 158 см, голубые глаза, волосы светлые до плеч, нормального телосложения.

Одежда: черная кофта с рукавами в полоску, черная куртка (рукав ¾), черные брюки-бананы с резинкой внизу, двусторонняя панама (черная с фиолетовым), черные кроссовки на высокой подошве.

С собой: черный рюкзак.