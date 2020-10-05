Юная жительница Новомосковска попалась на краже куртки

Сейчас она задержана, а в полиции по данному факту возбуждено уголовное дело.

В Новомосковске полицейские установили подозреваемую в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некая злоумышленница похитила из магазина осеннюю куртку. Ущерб от кражи составил 3 690 рублей.

Стражи порядка внимательнейшим образом изучили записи камер видеонаблюдения и смогли установить личность подозреваемой.

Ею оказалась безработная 18-летняя местная жительница. В настоящий момент она доставлена в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».