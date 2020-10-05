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В Туле осужден мужчина, убивший родственницу

В Туле осужден мужчина, убивший родственницу

Обвиняемый проведет в тюрьме 9,5 лет.

В Туле 59-летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 29 октября прошлого года пьяный обвиняемый пришел в гости к родственнице. Они поскандалили, и мужчина дважды ударил женщину в брюшную полость. Потерпевшая, которая перенесла несколько операций на брюшной полости, от полученных травм через два дня скончалась в больнице.
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы. 
 
 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 16:53 +5
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