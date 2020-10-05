В Туле осужден мужчина, убивший родственницу

В Туле 59-летний местный житель признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 29 октября прошлого года пьяный обвиняемый пришел в гости к родственнице. Они поскандалили, и мужчина дважды ударил женщину в брюшную полость. Потерпевшая, которая перенесла несколько операций на брюшной полости, от полученных травм через два дня скончалась в больнице.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы.