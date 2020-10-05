В Тульской области нашли обломки упавшего во время войны немецкого самолета

Фото поискового отряда "Память".

В минувшие выходные поисковики отряда «Память» примерно в 30 километрах от Тулы проводили разведку на предполагаемом месте падения самолета. По данным от местных старожил, он упал приблизительно в середине Великой Отечественной войны.

- В ходе проведения работ на площади 20−30 кв. м были найдены обломки двигателя, части кокпита, обшивки плоскостей со следами горения и пулевыми пробоинами, — сообщают поисковики.

Уточняется, что по окраске на обшивке и частям обломков можно предположить, что это немецкий самолет Messerschmitt Bf-110, упавший в 1942 или в 1943 году.