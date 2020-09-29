Безработный туляк обокрал храм

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратились из храма Дмитрия Солунского, расположенного в Кладбищенском переулке. По словам заявителей, кто-то украл из храма ящик для пожертвований.

Ущерб от кражи составил 4 тысячи рублей.

Сотрудники полиции самым внимательным образом изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на территории церкви, и смогли вычислить злоумышленника.

Им оказался 33-летний безработный ранее судимый местный житель.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».