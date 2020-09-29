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Безработный туляк обокрал храм

Безработный туляк обокрал храм

Ранее судимый гражданин умыкнул ящик для пожертвований.

В Туле полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.
 
По предварительным данным, к стражам порядка с заявлением обратились из храма Дмитрия Солунского, расположенного в Кладбищенском переулке. По словам заявителей, кто-то украл из храма ящик для пожертвований.
 
Ущерб от кражи составил 4 тысячи рублей.
 
Сотрудники полиции самым внимательным образом изучили записи камер видеонаблюдения, установленных на территории церкви, и смогли вычислить злоумышленника.
 
Им оказался 33-летний безработный ранее судимый местный житель. 
 
По данному факту в полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:40 +1
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