Александр Ломовицкий вернется в тульский «Арсенал»

«Химки», в которых он выступал в начале сезона, не оправдали ожиданий футболиста.

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий вернется из аренды в «Химках», чтобы перейти в тульский «Арсенал». Об этом пишет портал Metaratings.ru.

В составе «канониров» 22-летний полузащитник проведет остаток нынешнего сезона. Причиной ухода из подмосковного клуба стал тот факт, что «Химки» не оправдали ожиданий Ломовицкого, так как не готовы к полноценному выступлению на уровне Российской премьер-лиги.

В прошлом сезоне Ломовицкий провел за «Арсенал» 24 матча, в которых отметился двумя голами.