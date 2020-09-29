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Александр Ломовицкий вернется в тульский «Арсенал»

Александр Ломовицкий вернется в тульский «Арсенал»

«Химки», в которых он выступал в начале сезона, не оправдали ожиданий футболиста.

Полузащитник московского «Спартака» Александр Ломовицкий вернется из аренды в «Химках», чтобы перейти в тульский «Арсенал». Об этом пишет портал Metaratings.ru.
 
В составе «канониров» 22-летний полузащитник проведет остаток нынешнего сезона. Причиной ухода из подмосковного клуба стал тот факт, что «Химки» не оправдали ожиданий Ломовицкого, так как не готовы к полноценному выступлению на уровне Российской премьер-лиги.
 
В прошлом сезоне Ломовицкий провел за «Арсенал» 24 матча, в которых отметился двумя голами. 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 14:10 +1
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спортфутболАрсеналАлександр Ломовицкий

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