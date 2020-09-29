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В Туле экс-депутат предложил плевать вслед водителю, который врезался в машину его жены
Фото Владислава Сухорученкова

В Туле экс-депутат предложил плевать вслед водителю, который врезался в машину его жены

В момент ДТП в салоне были Владислав Сухорученков, его жена и двое детей.

Бывший депутат Тульской областной Думы Владислав Сухорученков сообщил на своей страничке в Facebook, что рядом с поселком Иншинский попал в ДТП. В момент автоаварии за рулем была жена, а в качестве пассажиров в салоне находились он и двое несовершеннолетних детей
 
«Удар был такой силы, что не только размял зад машины, но еще и сломались крепления двигателя, потекло масло, слетел радиатор (удар сзади!). Машину выкинуло на встречку. Жене чудом удалось увести машину от лобового удара», — написал экс-депутат.
 
 
По словам Владислава Сухорученкова, его 1,5-годовалый сын не пострадал только благодаря детскому креслу, которое удержало сломавшееся от удара переднее кресло, повалившееся на него. У 14-летней дочери — ушиб позвоночника.
 
«М#дак водитель фуры не только не извинился и не помог (даже скорую не вызвал!), хотя я ему сказал про детей сзади машины, но и постоянно пытался обвинить нас (!) в том, что мы притормаживали — перед въездом в населенный пункт и перед камерой! Публикую его номера. Если увидите его на дороге, плюньте ему вслед!», — заключил экс-депутат.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:45 +2
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