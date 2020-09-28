На улице Седова в Туле с балкона выпала женщина

Пострадавшая выжила, за ее жизнь борются медики.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 28 сентября, предположительно, с балкона дома №9, корп. 1 по улице Седова в Туле выпала женщина.

О случившемся в специальные службы сообщил житель одной из квартир на 6-м этаже, мимо окна которого пролетела пострадавшая.

Женщина выжила и была госпитализирована. На момент публикации новости за ее жизнь борются медики.

На месте происшествия работают городская служба спасения и полиция.

Стражи порядка выясняют, из какой квартиры выпала потерпевшая, ее возраст и предполагаемую причину падения.