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На улице Седова в Туле с балкона выпала женщина

На улице Седова в Туле с балкона выпала женщина

Пострадавшая выжила, за ее жизнь борются медики.

Как сообщает корреспондент Myslo, днем 28 сентября, предположительно, с балкона дома №9, корп. 1 по улице Седова в Туле выпала женщина.
 
О случившемся в специальные службы сообщил житель одной из квартир на 6-м этаже, мимо окна которого пролетела пострадавшая. 
 
Женщина выжила и была госпитализирована. На момент публикации новости за ее жизнь борются медики. 
 
На месте происшествия работают городская служба спасения и полиция.
 
Стражи порядка выясняют, из какой квартиры выпала потерпевшая, ее возраст и предполагаемую причину падения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 15:15 +1
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