На улице Седова в Туле с балкона выпала женщина
Пострадавшая выжила, за ее жизнь борются медики.
Как сообщает корреспондент Myslo, днем 28 сентября, предположительно, с балкона дома №9, корп. 1 по улице Седова в Туле выпала женщина.
О случившемся в специальные службы сообщил житель одной из квартир на 6-м этаже, мимо окна которого пролетела пострадавшая.
Женщина выжила и была госпитализирована. На момент публикации новости за ее жизнь борются медики.
На месте происшествия работают городская служба спасения и полиция.
Стражи порядка выясняют, из какой квартиры выпала потерпевшая, ее возраст и предполагаемую причину падения.
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