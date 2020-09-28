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В Тульской области за неделю прирост случаев коронавируса составил 1,5%

В Тульской области за неделю прирост случаев коронавируса составил 1,5%

Эпидемиологическую ситуацию в Тульской области обсудили участники оперативного совещания правительства региона.

Руководитель Роспотребнадзора Александр Ломовцев сообщил, что в нашем регионе на данный момент сохраняется стабильная ситуация по коронавирусу.

На данный момент госпитализированы 553 человек с коронавирусом, из них 8 – дети. 16 человек находятся на аппаратах  ИВЛ.

– За минувшую неделю в Тульской области выявлен 221 новый случай заболевания covid-19, прирост к показателям предыдущей недели – 1,5%. Суточный темп прироста  – 0,3%. На данный момент в регионе нет полностью переведенных на дистанционное обучение из-за случаев ковидной инфекции среди учеников. Но есть случаи заболевания среди педагогов и технического персонала. За прошедшие семь дней зафиксирован 241 случай внебольничной пневмонии (всех ее форм, не только ковидной), что почти на 13% больше предыдущей недели. Случав заболевания ОРВИ – 6250. Этот показатель ниже эпидпорога на 30%, но выше предыдущей недели на 1,5%, – сообщил главный санитарный врач региона.

Александр Ломовцев напомнил, что эпидемиологический характер гриппа и ОРВИ в Тульской области традиционно двухволновый. Первая волна заболеваемости слабая и приходится на сентябрь-октябрь, а вторая на декабрь-февраль и имеет более интенсивный характер.

– Согласно статистическим данным за 2017-2019 гг. в сентябре за неделю в среднем регистрируется от 4 до 6 тыс. случаев простудных заболеваний. 

Что же касается коронавируса, то тестирование продолжается. По мнению Александра Ломовцева, охват достаточно высокий. На данный момент обследовано 260 тысяч туляков. Кстати, в восьми районах Тульской области на минувшей неделе не фиксировались новые случаи заболевания коронавирусом, в четырех из них уже на протяжении 2-3 недель нет новых случаев заражения.

Тест на коронавирус сдают в том числе туристы, вернувшиеся с южных курортов. На прошедшей неделе было выявлены два случая заболевания коронавирусом среди тех, кто вернулся с российских курортов. Всего же таких случаев было 16 за весь период мониторинга.

Туристы, которые возвращаются из-за границы, также обязательно должны проходить тестирование. С 1 августа отдохнули в Турции и других южных странах 5410 туляков, при этом только 3925 человек прошли тестирование на covid-19, из них 12 человек оказались больны коронавирусом.

В ходе контроля за этой ситуацией возбуждено более 300 дел об административном правонарушении, 32 дела дошли до суда.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 15:58 0
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