Разбившийся под Тулой самолёт три года назад уже падал в Тамбовской области
Крушение произошло при выполнении авиационно-химических работ из-за столкновения с проводом воздушной линии электропередачи.
В четверг утром в Тульской области упал легкомоторный самолёт «Бекас 103». 56-летний пилот обрабатывал поля подсолнечника. Он взлетел в 9.24 с проселочной дороги и упал в 10.30. По предварительным данным, самолет зацепился за провода. Пилот погиб. По факту случившегося проводится доследственная проверка.
Как удалось выяснить, три года назад, в мае 2017 года самолёт «Бекас 103» с бортовым номером RA-0285A потерпел крушение в Тамбовской области. Из отчета комиссии Межгосударственного авиационного комитета следует, что ситуация была полностью аналогична – при выполнении авиационно-химических работ произошло столкновение с проводом воздушной линии электропередачи.
Скриншот отчета о происшествии в 2017 году.
Обратите внимание на бортовой номер.
Пилот получил серьёзные повреждения. Судя по отчётным документам Межгосударственного авиационного комитета, командиром воздушного судна тогда был мужчина 1963 года рождения – эта цифра почти совпадает с возрастом погибшего под Тулой лётчика, который, по имеющимся на настоящее время данным, родился в 1964 году.