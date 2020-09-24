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На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 25 сентября

На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 25 сентября

Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.

В пятницу специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:

  • ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 6, 7,
  • ул. Войкова, 4, 2,
  • ул. Оборонная, 32, 12, 24, 4,
  • ул. Волкова, 2-а,
  • ул. Приупская, 19,
  • ул. Воздухофлотская, 3, 5, 7, 2-14 (нечётн.),
  • ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.),
  • ул. Кабакова, 11-17-а (нечётн.), 14-20 (чётн.),
  • 1-й проезд, 29,
  • ул. Кабакова, 13, 12, 10,
  • ул. Лётная, 16,
  • Клинской пр-д, 19,
  • п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 5-20,
  • ул. Чехова, 25-32, 32-а,
  • ул. Шолохова, 1-22,
  • ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 64.
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