На каких улицах Тулы отключат электроэнергию 25 сентября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
В пятницу специалисты «Тулгорэлектросетей» будут работать по следующим адресам:
- ул. Колетвинова, 1-а, 3, 5, 6, 7,
- ул. Войкова, 4, 2,
- ул. Оборонная, 32, 12, 24, 4,
- ул. Волкова, 2-а,
- ул. Приупская, 19,
- ул. Воздухофлотская, 3, 5, 7, 2-14 (нечётн.),
- ул. Планерная, 14-28 (чётн.), 11-31 (нечётн.),
- ул. Кабакова, 11-17-а (нечётн.), 14-20 (чётн.),
- 1-й проезд, 29,
- ул. Кабакова, 13, 12, 10,
- ул. Лётная, 16,
- Клинской пр-д, 19,
- п. 1-й Западный: ул. Д. Бедного, 5-20,
- ул. Чехова, 25-32, 32-а,
- ул. Шолохова, 1-22,
- ул. Достоевского, 3-23 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 64.
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