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Туляк, разжигавший межнациональную рознь, отправится в колонию

Туляк, разжигавший межнациональную рознь, отправится в колонию

В колонию-поселение. На два года.

В Туле 53-летний мужчина признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также унижении достоинства группы лиц по признакам национальности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 17 июня обвиняемый, ранее уже плативший штрафы за подобное нарушение закона, разместил на своей странице «ВК» ряд материалов экстремистского характера, призывающих к унижению одной из наций. 
 
Решением суда мужчине назначено наказание в виде 2-х лет колонии-поселения. 
 
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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 12:51 +2
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