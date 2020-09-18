Туляк, разжигавший межнациональную рознь, отправится в колонию

В колонию-поселение. На два года.

В Туле 53-летний мужчина признан виновным в возбуждении ненависти и вражды, а также унижении достоинства группы лиц по признакам национальности, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Судом установлено, что 17 июня обвиняемый, ранее уже плативший штрафы за подобное нарушение закона, разместил на своей странице «ВК» ряд материалов экстремистского характера, призывающих к унижению одной из наций.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 2-х лет колонии-поселения.