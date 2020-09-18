Срочно требуется I группа крови, резус-фактор отрицательный

Группа крови очень редкая. Она нужна для спасения жизни тулячки!

Родственники 39-летней Екатерины Нагорных (Таратыновой) обращаются за помощью к жителям Тулы и области.

Врачи диагностировали у Екатерины лейкоз. Для лечение нужна кровь довольно редкой группы: I — резус отрицательный.

Кровь можно сдать по адресу: Тула, ул. Майская, 3, станция переливания крови, нужно указать: для Нагорных (Таратыновой) Екатерины Валерьевны.