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Туляки придумают названия для новых автостанций

Туляки придумают названия для новых автостанций

Есть идеи? Рассказываем, куда можно направить предложения.

Туляков приглашают принять участие в конкурсе названий для новых автостанций. Они построены на улицах Октябрьской и Оборонной.

Конкурс пройдет в два этапа, первый продлится с 18 по 28 сентября. В этот период свои идеи можно направить на адрес электронной почты station@cityadm.tula.ru.

Второй этап — голосование за десять наиболее популярных вариантов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, новым объектам присвоят набравшие наибольшее количество голосов названия.

Напомним, ранее озвучивалось, что автостанция на ул. Оборонной получит название «Восточная», а на ул. Октябрьской — «Северная».

 

Друзья, есть идеи? Делитесь ими в комментариях!

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 13:27 +2
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