Туляки придумают названия для новых автостанций

Есть идеи? Рассказываем, куда можно направить предложения.

Туляков приглашают принять участие в конкурсе названий для новых автостанций. Они построены на улицах Октябрьской и Оборонной.

Конкурс пройдет в два этапа, первый продлится с 18 по 28 сентября. В этот период свои идеи можно направить на адрес электронной почты station@cityadm.tula.ru.

Второй этап — голосование за десять наиболее популярных вариантов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, новым объектам присвоят набравшие наибольшее количество голосов названия.

Напомним, ранее озвучивалось, что автостанция на ул. Оборонной получит название «Восточная», а на ул. Октябрьской — «Северная».

Друзья, есть идеи? Делитесь ими в комментариях!