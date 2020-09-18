Кимовчанин, избивший и ограбивший пенсионера, отправится в тюрьму

Мужчина напился и залез в чужую квартиру.

В Кимовске местный 44-летний житель признан виновным в грабеже, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 9 июля обвиняемый, будучи пьяным, залез в одну из квартир многоквартирного дома, чтобы что-нибудь украсть.

Воришку застукал на месте преступления 90-летний хозяин. Это нимало не смутило преступника – он ударил пенсионера, забрал его деньги, 1850 рублей, и убежал.

Решением суда мужчине назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы.