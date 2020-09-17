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Приставу-взяточнице из Тулы суд добавил срок за новые факты преступлений

Приставу-взяточнице из Тулы суд добавил срок за новые факты преступлений

Женщина уже отбывает наказание, но теперь в местах лишения она проведет чуть больше времени.

Привокзальный районный суд Тулы вынес еще один приговор 37-летней местной жительнице, ранее занимавшей должность судебного пристава-исполнителя. Женщина признана виновной в двух фактах взяток.

С 29 марта по 7 июня 2018 года за прекращение двух исполнительных производств по факту неуплаченных налогов пристав получила от должника 80 тыс. рублей.

На момент вынесения решения суда женщина уже находилась в колонии, отбывая наказание – 9 лет лишения свободы – за аналогичные преступления.

Новый приговор увеличил срок ее наказания на полгода — до 9,5 лет колонии общего режима. Также она должна заплатить штраф в 1,1 млн рублей. Взяточница лишена права в течение пяти лет занимать должности на госслужбе в РФ и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:50 0
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