Приставу-взяточнице из Тулы суд добавил срок за новые факты преступлений

Женщина уже отбывает наказание, но теперь в местах лишения она проведет чуть больше времени.

Привокзальный районный суд Тулы вынес еще один приговор 37-летней местной жительнице, ранее занимавшей должность судебного пристава-исполнителя. Женщина признана виновной в двух фактах взяток.

С 29 марта по 7 июня 2018 года за прекращение двух исполнительных производств по факту неуплаченных налогов пристав получила от должника 80 тыс. рублей.

На момент вынесения решения суда женщина уже находилась в колонии, отбывая наказание – 9 лет лишения свободы – за аналогичные преступления.

Новый приговор увеличил срок ее наказания на полгода — до 9,5 лет колонии общего режима. Также она должна заплатить штраф в 1,1 млн рублей. Взяточница лишена права в течение пяти лет занимать должности на госслужбе в РФ и органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Приговор суда в законную силу не вступил.