Трое туляков осуждены за вымогательство

Товарищи приехали в Алексин, размахивая предметом, похожим на пистолет, и отобрали у одного из местных жителей машину.

В Алексине трое туляков признаны виновными в вымогательстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Судом установлено, что 4 марта прошлого года обвиняемые приехали в Алексин. На улице мужчины приметили двух граждан, подошли к ним и заявили, что те должны их общему знакомому деньги.

Они требовали, чтобы долг был уплачен немедленно, подкрепляя требования размахиванием предмета, похожим на пистолет.

В конце концов, отвесив несколько оплеух одному из алексинцев, туляки отобрали его автомобиль, после чего покинули место происшествия.

Решением суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от трех до четырех лет.

Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.

