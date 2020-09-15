Трое туляков осуждены за вымогательство
Товарищи приехали в Алексин, размахивая предметом, похожим на пистолет, и отобрали у одного из местных жителей машину.
В Алексине трое туляков признаны виновными в вымогательстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Судом установлено, что 4 марта прошлого года обвиняемые приехали в Алексин. На улице мужчины приметили двух граждан, подошли к ним и заявили, что те должны их общему знакомому деньги.
Они требовали, чтобы долг был уплачен немедленно, подкрепляя требования размахиванием предмета, похожим на пистолет.
В конце концов, отвесив несколько оплеух одному из алексинцев, туляки отобрали его автомобиль, после чего покинули место происшествия.
Решением суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от трех до четырех лет.
Отбывать наказание они будут в колонии общего режима.
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