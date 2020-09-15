новости
новости
Регистрация
Трое туляков осуждены за вымогательство

Трое туляков осуждены за вымогательство

Товарищи приехали в Алексин, размахивая предметом, похожим на пистолет, и отобрали у одного из местных жителей машину.

В Алексине трое туляков признаны виновными в вымогательстве, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
 
Судом установлено, что 4 марта прошлого года обвиняемые приехали в Алексин. На улице мужчины приметили двух граждан, подошли к ним и заявили, что те должны их общему знакомому деньги.
 
Они требовали, чтобы долг был уплачен немедленно, подкрепляя требования размахиванием предмета, похожим на пистолет.
 
В конце концов, отвесив несколько оплеух одному из алексинцев, туляки отобрали его автомобиль, после чего покинули место происшествия.
 
Решением суда мужчинам назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от трех до четырех лет. 
 
Отбывать наказание они будут в колонии общего режима. 
 
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 10:20 +1
Другие статьи по темам
Событие
преступление
Место
АлексинТула
Прочее
вымогательствокриминалпреступлениепреступление

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Начинающий археолог выловил из Красивой Мечи старинные колеса
Начинающий археолог выловил из Красивой Мечи старинные колеса
Медицина против старения
Медицина против старения
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.