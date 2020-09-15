Начинающий археолог выловил из Красивой Мечи старинные колеса

Фото: соцсети.

Житель Ефремовского района в соцсетях опубликовал фотографии колес, которые он выловил из реки Красивая Меча.

Мужчина сообщил, что является начинающим археологом, и попросил у людей помощи в идентификации «улова».

Комментаторы, однако, оказались полны скепсиса, заявив, что колеса не представляют исторической ценности и, скорее всего, являлись раньше частью сеялки или жатки.

Впрочем, «археолог» не унывает, отвечая в комментариях, что река – длинная и у него есть все шансы отыскать что-то действительно интересное.