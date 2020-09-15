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Начинающий археолог выловил из Красивой Мечи старинные колеса
Фото: соцсети.

Начинающий археолог выловил из Красивой Мечи старинные колеса

Столь великолепным стартом карьеры мужчина поделился в соцсетях.

Житель Ефремовского района в соцсетях опубликовал фотографии колес, которые он выловил из реки Красивая Меча.

Мужчина сообщил, что является начинающим археологом, и попросил у людей помощи в идентификации «улова».

Комментаторы, однако, оказались полны скепсиса, заявив, что колеса не представляют исторической ценности и, скорее всего, являлись раньше частью сеялки или жатки. 

Впрочем, «археолог» не унывает, отвечая в комментариях, что река – длинная и у него есть все шансы отыскать что-то действительно интересное. 

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Автор: Артем Жильцов
сегодня, в 10:47 +6
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Ефремовский районКрасивая Меча

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