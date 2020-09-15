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В Щекино безработный обокрал пенсионерку

В Щекино безработный обокрал пенсионерку

Разумеется, 27-летний преступник ранее уже был судим.

В Щекино полицейские установили подозреваемого в краже, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительным данным, некий злоумышленник проник в дом 60-летней местной жительницы, разбив окно, и украл 2 200 рублей. 

Стражи порядка довольно быстро смогли установить личность похитителя. Им оказался безработный ранее судимый 27-летний сожитель сестры потерпевшей.

В полиции выясняют детали происшествия.  

 

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Автор: Артем Жильцов
Фотограф: Артем Жильцов
сегодня, в 09:42 +1
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