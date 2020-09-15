В Мясново рейсовый автобус не вписался в поворот и врезался в отбойник

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По словам водителя, он не справился с управлением на скользкой дороге.

В Мясново, на пересечении 18-го проезда и ул. Маршала Жукова произошло ДТП с участием городского автобуса, который врезался в отбойник и практически полностью перекрыл движение в обе стороны.

Как сообщает паблик «Тула. Жесть», авария произошла примерно в 16.00. По словам водителя, автобус занесло на скользкой дороге, и он не справился с управлением. Информации о пострадавших пока не поступало.