Фото: vk.com/tulazest
В Мясново рейсовый автобус не вписался в поворот и врезался в отбойник
По словам водителя, он не справился с управлением на скользкой дороге.
В Мясново, на пересечении 18-го проезда и ул. Маршала Жукова произошло ДТП с участием городского автобуса, который врезался в отбойник и практически полностью перекрыл движение в обе стороны.
Как сообщает паблик «Тула. Жесть», авария произошла примерно в 16.00. По словам водителя, автобус занесло на скользкой дороге, и он не справился с управлением. Информации о пострадавших пока не поступало.
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