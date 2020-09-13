В Тульской области продолжается голосование

Проходят выборы депутатов Тульской областной Думы 7-го созыва и выборы представительных органов местного самоуправления в двух муниципальных образованиях.

В пятницу, 11 сентября, в Тульской области стартовали дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Киреевск 4-го созыва (участвуют 14 кандидатов) и выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Липки 5-го созыва (участвуют 44 кандидата).

Голосование пройдет с 11 по 13 сентября. Это особенность единого дня голосования — 2020. В ЦИК обосновали необходимость организовать выборы таким образом эпидемиологической ситуацией. Все 88 избирательных участков будут открыты с 8.00 до 20.00. Проголосовать можно и вне помещения для голосования — на дому. Для этого до 14.00 13 сентября нужно обратиться в УИК.

По данным избирательной комиссии Тульской области, в первый день голосования явка избирателей в городе Алексине составила 9,79%, в Киреевском районе — 10,23%.