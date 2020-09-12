Где в Тульской области чаще всего случаются ДТП?
Госавтоинспекция составила список мест концентрации аварий в регионе.
Местом концентрации ДТП считается участок дороги, не превышающий 200 м в населенном пункте и 1000 метров вне населенного пункта или перекресток, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены люди.
С начала 2020 года в Тульской области выявлены 25 мест концентрации ДТП, 12 из которых находится на территории областного центра:
- пересечение пр-та Ленина и ул. Скуратовская,
- пересечение пр-та Ленина и ул. Льва Толстого,
- пересечение ул. Оборонная и Л. Толстого,
- пересечение ул. Оборонная и Тимирязева,
- пересечение ул. Октябрьская и М. Горького,
- пересечение ул. Кирова и Ложевая,
- пересечение ул. Болдина и Орловская,
- пересечение ул. Панфиловцев и Нестерова,
- Восточный обход дома по ул. А. Шипунова (д. 5-7),
- Новомосковское шоссе (д. 8-9),
- улица Павшинский мост (д. 1-4),
- проспект Ленина ( д. 53-55).
На автодороге М-2 «Крым» выявлено 5 мест концентрации ДТП. Автодорога М-2 «Крым»:
- 169 км – 170 км
- 183 км – 184 км
- 189 км – 189 км
- 203 км – 204 км
М-2 «Крым» (подъезд к Туле):
- 35 км – 36 км
В данных местах концентрации произошло 20 ДТП, в которых 32 человека пострадали и 4 погибли.
На автодороге «Золотое кольцо» выявлено 1 место концентрации ДТП: 98-99 км.
В данном месте концентрации произошло 3 ДТП, в которых пострадали 9 человек.
На автодороге «Тула-Белев» выявлено 1 место концентрации ДТП: 7-8 км.
В данном месте концентрации произошло 3 ДТП, в которых 3 человека пострадали и 1 погиб.
На автодороге «Тула-Новомосковск» выявлено 4 места концентрации ДТП:
- 9 км 10 км
- 21 км 21 км
- 35 км 36 км
- 52 км 53 км
В данных местах концентрации произошло 14 ДТП, в которых 19 человек пострадали и 5 погибли.
Места концентрации ДТП в других населенных пунктах:
- Новомосковск, Комсомольское шоссе, около дома №2-а.
- Щекино, пересечение улиц Льва Толстого и Шахтерская.
В данных местах концентрации произошло 7 ДТП, в которых 9 пострадали человек.
Основными причинами совершения ДТП неизменно остаются: несоблюдение очередности проезда, неправильный выбор дистанции, нарушение правил проезда пешеходного перехода, выезд на полосу встречного движения, неподчинение пешеходами сигналам регулирования, переход через проезжую часть вне пешеходного перехода, нарушение водителями правил перестроения, нарушение правил пользования общественным транспортом.
Телефоны дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Туле: 32-45-00 или 32-45-02.
Телефон дежурной части ОБ ДПС ГИБДД по Тульской области (М-2 «Крым» и М-4 «Дон»): 32-32-53 или 32-32-54.
Телефон горячей линии «Нетрезвый водитель»: 32-38-38.