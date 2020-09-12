Где в Тульской области чаще всего случаются ДТП?

Местом концентрации ДТП считается участок дороги, не превышающий 200 м в населенном пункте и 1000 метров вне населенного пункта или перекресток, где в течение года произошло три и более ДТП одного вида или пять и более ДТП независимо от их вида, в результате которых погибли или ранены люди.

С начала 2020 года в Тульской области выявлены 25 мест концентрации ДТП, 12 из которых находится на территории областного центра:

пересечение пр-та Ленина и ул. Скуратовская,

пересечение пр-та Ленина и ул. Льва Толстого,

пересечение ул. Оборонная и Л. Толстого,

пересечение ул. Оборонная и Тимирязева,

пересечение ул. Октябрьская и М. Горького,

пересечение ул. Кирова и Ложевая,

пересечение ул. Болдина и Орловская,

пересечение ул. Панфиловцев и Нестерова,

Восточный обход дома по ул. А. Шипунова ( д. 5 - 7),

д. 5 7), Новомосковское шоссе ( д. 8 - 9),

д. 8 9), улица Павшинский мост ( д. 1 - 4),

д. 1 4), проспект Ленина ( д. 53 - 55).