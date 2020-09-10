ДТП на ул. Максима Горького в Туле: ударил, посмотрел и спокойно уехал

Очевидец на условиях анонимности прислал в редакцию Myslo кадры с моментом небольшой автоаварии, которая произошла вечером 8 сентября рядом с супермаркетом на ул. Максима Горького, 1-а.

На записи видно, как на парковке разворачивается внедорожник. Когда водитель сдает назад, происходит столкновение со стоящим автомобилем. Сначала мужчина выходит из внедорожника, чтобы, предположительно, осмотреть место удара, а затем садится обратно и уезжает.

«Ударил серебристую «Тойоту». Номер пострадавшего не смог зафиксировать, так как он сильно стерт. А вот номер виновника зафиксировался четко. После удара тот вышел, осмотрел бампер «Тойоты», сел в авто и уехал… Ведь это неправильно! Ну ударил авто — оставь записку. Нет, сел и скрылся», — объяснил очевидец.