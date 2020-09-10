В Тульской области УК собирает плату с домов, а вот с обслуживанием – вопрос

В деревне Пахомово люди бьют тревогу и заявляют о том, что жилищники их попросту «доят».

Счета на обслуживание домов оплачиваются, а работы не выполняются – весьма удачное сочетание для компании, которая взяла на поруки 41 дом в нескольких населенных пунктах в Заокском районе. Но никак не для их жителей! В деревне Пахомово люди бьют тревогу и заявляют о том, что жилищники их попросту «доят».

Тихий уютный поселок Пахомово Заокского района утопает в цветах. Практически каждый двор – это не просто придомовая территория, а выставочная площадка цветовода. Жители рассказывают, что это не столько украшение собственного двора, сколько многолетнее соревнование между соседями: у кого оригинальнее и замысловатее.

За обвитыми розами или виноградом подъездами скрывается крупный «нарыв». Дело в управляющей компании ООО УК «Базис», которая с начала 2020 года получила право управлять многоквартирным жильем поселка и, соответственно, выставлять счета за свои услуги. Это, кстати, первая управляющая компания в поселке. До этого 10 лет администрация муниципалитета неоднократно напоминала жителям, что надо выбрать способ управления домом: либо непосредственное управление, либо – УК. Те так и не собрались, но от содержания своего имущества не отказывались: по очереди мыли полы, подметали дворы, латали крыши и чинили трубы…

С появлением управляющей компании эти обязанности перешли к ней. Тем более что за свои услуги она попросила в среднем по 1200 рублей с квартиры. Казалось бы, что удивительного? У каждого дома, который не имеет прямых договоров с жилищными организациями, должна быть управляющая компания. Ценник, в общем-то, не самый «конский» относительно тульских расценок, но для поселка сумма весьма приличная. Соответственно, и спрос с управляющей компании, ежемесячно собирающей деньги, начался сразу.

Любовь Грудева – В перечне работ, которые должна выполнять компания, указано даже мытье почтовых ящиков, стен, влажная уборка подъездов, окос травы во дворах и прочее, но мы вообще ни разу не видели сотрудников компании! Уже прошло почти полгода, квитанции на оплату нам выставляют, а делать ничего не делают. У них даже нет представителя в нашем поселке – компания находится в Туле, а с нас только деньги собирают. Если случится какая-то авария, то они из Тулы поедут за 60 км? – возмущается жительница поселка Любовь Грудева.

То, что управляющая компания некачественно выполняла свои обязанности, подтвердила и прокуратура района. Ведомство по итогам проверки постановило: за март-апрель сделать перерасчет. Генеральный директор УК «Базис» получил представление с требованием устранить нарушения – начать выполнять прямые обязанности.

В перечень работ УК входит проверка и замена ламп, патронов и ремонт светильников. В доме №6 по ул. Победы что-то непохоже,

что их проводили. Уж если нет электриков в УК, то крышу можно привести в порядок за счет тех денег, которые платят жители, говорят они.

Жители написали заявления на имя гендиректора УК Эдуарда Парханева с требованием произвести перерасчет «в связи с предоставлением услуг ненадлежащего качества». Однако тот проигнорировал и предписание прокуратуры, и обращения жителей домов. Да и лучше работать его сотрудники, в общем-то, тоже не стали.

– На что идут деньги? Работ в домах надо проводить много. Очень удобно для «Базиса» выходит: ничего не делать и просто получать каждый месяц деньги с 41 дома района! – говорит Любовь Грудева.

В управляющей компании заявили, что работы честно исполняют, что в штате есть сотрудники, которые убирают подъезды и метут дворы. Прислали список работ из 40 с лишним пунктов, которые, по словам замдиректора УК, проводятся.

Так выглядят окна, которые регулярно «моют» в доме №2а на ул. Светлая.

Хотя бы блестеть дома с приходом УК точно должны были – большая часть работ связана с уборкой. Но вместо этого – паутина и мухи на окнах.

Также в УК уверяют, что и перерасчет жителям уже давно сделан – еще в июле.

Дом №6 на ул. Привокзальной, построенный еще в 19 веке, подлежит расселению. Работников УК его жители не видели ни разу, но квитанции от них получают каждый месяц.

Какие работы в нем может выполнять УК, вообще неясно: мыть разрушенный бетонный пол или мести три деревянные доски у входной двери? Окашивать бы могли траву рядом с домом, но и эта работа не видна.

На минувшей неделе состоялась встреча администрации МО Демидовское с жителями. Ее глава Михаил Ворон напомнил еще раз о важности формирования совета домов:

– Мы объявили конкурс на управление домами после получения представления от прокуратуры в августе 2019 года. Мы понимаем, что население не может себе позволить дорогостоящую УК, поэтому определили минимальный перечень услуг при их минимальной стоимости. Никто не хотел заявляться на участие в конкурсе. УК «Базис» была единственным претендентом. Она и победила на аукционе. Работа ее у жителей вызывает недовольство, и их можно понять, но проблема в том, что они до сих пор не выбрали советы МКД. Это необходимо сделать, чтобы совет МКД актировал качество работ УК – документально подтверждал отсутствие или неполноту. Только имея документы, можно требовать расторжение договора. Но если отказаться от «Базиса», то вновь нужно будет определять форму управления – если непосредственное управление, то тогда жителям придется заключить договор на аварийно-диспетчерское обслуживание. Оно дешевле, чем УК. Либо выбирать иную УК. Чем раньше появятся советы домов, тем эффективнее будет управление.

Ситуацию с УК «Базис» контролирует прокуратура Заокского района. В ведомстве сообщили, что сейчас проводится новая проверка деятельности УК. В частности, зафиксировано неисполнение представления прокуратуры. Проверка продолжается.