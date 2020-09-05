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В Узловой принудительно госпитализировали женщину
Изображение Darko Stojanovic с сайта Pixabay

В Узловой принудительно госпитализировали женщину

Это было сделано по требованию прокурора.

Узловская межрайонная прокуратура в ходе проведенной проверки выяснила что местная жительница больна активной формой туберкулеза. При этом женщина уклоняется от обследования и лечения, что нарушает положения ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ».
 
«С целью защиты неопределенного круга лиц межрайонный прокурор в суд направил административное исковое заявление о принудительной госпитализации гражданки в противотуберкулезный диспансер для обследования и стационарного лечения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области
 
Требования прокурора были удовлетворены. В настоящее время решение суда исполнено и женщина находится в противотуберкулезном диспансере.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 10:06 +6
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Событие
принудительная госпитализацияпринудительное лечение
Место
Тульская областьУзловский район

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