В Узловой принудительно госпитализировали женщину

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Это было сделано по требованию прокурора.

Узловская межрайонная прокуратура в ходе проведенной проверки выяснила что местная жительница больна активной формой туберкулеза. При этом женщина уклоняется от обследования и лечения, что нарушает положения ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в РФ».

«С целью защиты неопределенного круга лиц межрайонный прокурор в суд направил административное исковое заявление о принудительной госпитализации гражданки в противотуберкулезный диспансер для обследования и стационарного лечения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области

Требования прокурора были удовлетворены. В настоящее время решение суда исполнено и женщина находится в противотуберкулезном диспансере.