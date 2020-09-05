Пропавший в Щекинском районе подросток погиб

Подросток, которого утром 5 сентября разыскивали в Щекинском районе Тульской области, погиб в ДТП. Трагедия произошла накануне поздно вечером.

«Установлено, что разыскиваемый ребенок погиб в ДТП в ночь на субботу на 185 км автодороги М2. В темное время суток водитель автомобиля Хюндай совершил наезд на пешехода, перебегавшего проезжую часть вне пешеходного перехода. Выяснение всех деталей происшествия продолжается», - сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Напомним , как сообщил Myslo очевидец, утром в субботу 5 сентября, примерно на 215-й км автодороги М-2 «Крым» прибыли не менее 5 машин полиции и еще несколько «гражданских» автомобилей.

«Это в районе Житово-Глаголево. На обочине дороги очень много сотрудников полиции, в том числе три кинолога с собаками. Также приехала служба спасения», — отметил очевидец.

В пресс-службе УМВД России по Тульской области объяснили корреспонденту Myslo, что в данном районе проводятся мероприятия по поискам 15-летнего подростка. Родители пропавшего обратились в полицию сегодня утром.