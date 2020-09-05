Люди в наручниках на ул. Фрунзе в Туле: у задержанных нашли наркотики

В отношении двух представителей цыганского этноса возбуждено уголовное дело.

Напомним, вечером 4 сентября на ул. Фрунзе в Туле люди в штатском задержали двух подозреваемых в преступлении. Сегодня в региональной полиции прокомментировали, что оперативные мероприятия проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков.

«При досмотре в присутствии понятых у каждого из представителей цыганского этноса сотрудники полиции обнаружили свёртки с веществом, похожим на наркотик», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Исследование в экспертно-криминалистическом центре установило, что 35-летний неработающий ранее судимый местный житель и его 24-летний неработающий ранее судимый знакомый хранили 0,76 и 0,71 гр наркотика соответственно.

В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228 УК РФ.