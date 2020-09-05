новости
новости
Регистрация
Люди в наручниках на ул. Фрунзе в Туле: у задержанных нашли наркотики

Люди в наручниках на ул. Фрунзе в Туле: у задержанных нашли наркотики

В отношении двух представителей цыганского этноса возбуждено уголовное дело.

Напомним, вечером 4 сентября на ул. Фрунзе в Туле люди в штатском задержали двух подозреваемых в преступлении. Сегодня в региональной полиции прокомментировали, что оперативные мероприятия проводили сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков.
 
«При досмотре в присутствии понятых у каждого из представителей цыганского этноса сотрудники полиции обнаружили свёртки с веществом, похожим на наркотик», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
 
 
Исследование в экспертно-криминалистическом центре установило, что 35-летний неработающий ранее судимый местный житель и его 24-летний неработающий ранее судимый знакомый хранили 0,76 и 0,71 гр наркотика соответственно.
 
В полиции возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 228 УК РФ.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 14:23 +3
Другие статьи по темам
Событие
наркоторговлянаркотикикриминалсотрудники УКОН
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Туле прошли соревнования по северной ходьбе
В Туле прошли соревнования по северной ходьбе
Пропавший в Щекинском районе подросток погиб
Пропавший в Щекинском районе подросток погиб
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.