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В Туле прошли соревнования по северной ходьбе
Фото пресс-службы правительства Тульской области

В Туле прошли соревнования по северной ходьбе

Наш регион активно поддержал проект по приобщению сотрудников предприятий к регулярным занятиям этой спортивной дисциплиной.

5 сентября в Туле состоялся финал регионального этапа Всероссийского проекта «Северная ходьба — новый образ жизни!» среди сотрудников предприятий. Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
 
«Наш регион активно поддержал проект по приобщению сотрудников предприятий к регулярным занятиям северной ходьбой. Эта спортивная дисциплина — идеальный вариант возобновления физической активности, она практически не имеет противопоказаний и доступна для людей всех возрастов и с разным уровнем физической подготовки. В Тульской области северная ходьба набирает все большую популярность. Мы будем и дальше развивать в регионе этот вид спорта», — подчеркнул министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.
 
В соревнованиях приняли участие более 60 сотрудников Тульского патронного завода и АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева».
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:27 +5
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