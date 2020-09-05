В Туле прошли соревнования по северной ходьбе

Фото пресс-службы правительства Тульской области

Наш регион активно поддержал проект по приобщению сотрудников предприятий к регулярным занятиям этой спортивной дисциплиной.

5 сентября в Туле состоялся финал регионального этапа Всероссийского проекта «Северная ходьба — новый образ жизни!» среди сотрудников предприятий. Соревнования прошли в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

«Наш регион активно поддержал проект по приобщению сотрудников предприятий к регулярным занятиям северной ходьбой. Эта спортивная дисциплина — идеальный вариант возобновления физической активности, она практически не имеет противопоказаний и доступна для людей всех возрастов и с разным уровнем физической подготовки. В Тульской области северная ходьба набирает все большую популярность. Мы будем и дальше развивать в регионе этот вид спорта», — подчеркнул министр спорта Тульской области Андрей Журавлев.

В соревнованиях приняли участие более 60 сотрудников Тульского патронного завода и АО «НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева».