Очевидец: «На ул. Фрунзе в Туле задержали подозреваемых в преступлении»
По неофициальной информации, оперативные мероприятия могут проводить представители столичной полиции
Вечером в пятницу 4 сентября, в районе дома № 5 по ул. Фрунзе в Туле задержали подозреваемых. По словам очевидца, предположительно, сотрудники полиции в штатском заковали в наручники не менее двух человек.
Одного задержанного положили лицом на багажник отечественной легковушки, и еще один человек в наручниках находится на заднем сиденье в салоне авто.
По неофициальной информации, оперативные мероприятия могут проводить представители столичной полиции. Тульские правоохранители на данный момент не комментируют это задержание.
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