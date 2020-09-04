Очевидец: «На ул. Фрунзе в Туле задержали подозреваемых в преступлении»

Вечером в пятницу 4 сентября, в районе дома № 5 по ул. Фрунзе в Туле задержали подозреваемых. По словам очевидца, предположительно, сотрудники полиции в штатском заковали в наручники не менее двух человек.

Одного задержанного положили лицом на багажник отечественной легковушки, и еще один человек в наручниках находится на заднем сиденье в салоне авто.

По неофициальной информации, оперативные мероприятия могут проводить представители столичной полиции. Тульские правоохранители на данный момент не комментируют это задержание.