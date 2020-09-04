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Туляки: «По Комаркам гоняет танк!» – видео

Туляки: «По Комаркам гоняет танк!» – видео

На самом деле, это не танк, а БМД. Тем не менее почти каждый день военная техника проезжает по дороге общего пользования, разбивая ее гусеницами.

В редакцию Myslo обратились жители пос. Комарки с вопросом: кто будет ремонтировать дорогу на ул. Комарской, по которой регулярно проезжает военная техника?

Они прислали видео, на котором запечатлена проезжающая к территории предприятия БМД. 

«Вчера эти машины ездили три штуки подряд. Уже около недели транспорт этот ездит по дорогам и разбивает их. А кто будет ремонтировать ее?»

В пресс-службе администрации сообщили, что в понедельник в поселок выедут специалисты, чтобы оценить состояние дороги.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 17:50 +5
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