Туляки: «По Комаркам гоняет танк!» – видео
На самом деле, это не танк, а БМД. Тем не менее почти каждый день военная техника проезжает по дороге общего пользования, разбивая ее гусеницами.
В редакцию Myslo обратились жители пос. Комарки с вопросом: кто будет ремонтировать дорогу на ул. Комарской, по которой регулярно проезжает военная техника?
Они прислали видео, на котором запечатлена проезжающая к территории предприятия БМД.
«Вчера эти машины ездили три штуки подряд. Уже около недели транспорт этот ездит по дорогам и разбивает их. А кто будет ремонтировать ее?»
В пресс-службе администрации сообщили, что в понедельник в поселок выедут специалисты, чтобы оценить состояние дороги.
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