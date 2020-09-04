На ул. Ф. Энгельса в Туле на сутки ограничат движение транспорта

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На улице Фридриха Энгельса продолжается дорожный ремонт. Как сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы, для обеспечения безопасности работ там на сутки будут введены ограничения.

С 8.00 субботы, 5 сентября, до 8.00 воскресенья, 6 сентября, будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспорта по ул. Фридриха Энгельса (четная сторона), на участке от ул. Первомайской до дома № 13-Е по ул. Первомайской.