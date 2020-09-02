В Донском ревнивца осудят за убийство сожительницы

Находясь в гостях вместе с возлюбленной, он зарезал её, приревновав к хозяину квартиры.

Прокурор Донского утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве.

Пресс-служба областной прокуратуры сообщает, что утром 3 июля мужчина приревновал сожительницу к хозяину квартиры, к которому пара пришла в гости. Злоумышленник нанес женщине удар ножом в грудь, она скончалась на месте.

Уголовное дело направлено в Донской городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.