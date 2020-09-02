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Тульские трамваи 3 сентября временно изменят схемы движения
Фото из архива MySlo

Тульские трамваи 3 сентября временно изменят схемы движения

Это связано с опиловкой деревьев на пересечении улиц Кирова и Кутузова.

В четверг, 3 сентября, в Пролетарском районе Тулы, в районе пересечения улиц Кирова и Кутузова пройдут работы по опиловке деревьев. Движение трамваев по ул. Кирова будет ограничено с 11.00 до 14.00.

Из-за этого трамваи маршрутов № 3, 7, 11 и 15 временно изменят схемы движения.

№ 3 «Московский вокзал – Щегловская Засека»: ул. Коминтерна – ул. Советская – Чулковский мост – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата.

№ 7 «ст. «Металлург» – Щегловская Засека»: ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Марата.

№ 11 «Щегловская Засека – Красный Перекоп»: ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля.

№ 15 «Щегловская Засека – ул. Штыковая»: ул. Марата – ул. Епифанская – Демидовский путепровод – ул. Октябрьская – ул. Максима Горького.

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