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В Новомосковске заключенному «добавили» 2,5 года строгого режима за плохое поведение
Изображение vero_vig_050 с сайта Pixabay.

В Новомосковске заключенному «добавили» 2,5 года строгого режима за плохое поведение

Мужчина ударил сотрудника колонии кулаком в грудь.

В Новомосковске Тульской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего осужденного, который отбывает наказание в ФКУ СИЗО-4. Ему вменяли ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места содержания под стражей).
 
Преступление было совершено утром 29 апреля этого года. Сначала он ответил отказом на законное требование сотрудника учреждения выйти из камеры для построения и проверки.
 
«С целью дезорганизации деятельности данного учреждения и воспрепятствования осуществлению сотрудником служебной деятельности заключенный высказал в адрес последнего угрозу применения физической силы и, приблизившись к сотруднику, нанес ему удар в область груди», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Мужчине назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:39 +2
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