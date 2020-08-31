В Новомосковске заключенному «добавили» 2,5 года строгого режима за плохое поведение

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В Новомосковске Тульской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении 30-летнего осужденного, который отбывает наказание в ФКУ СИЗО-4. Ему вменяли ч. 2 ст. 321 УК РФ (угроза и применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении сотрудника места содержания под стражей).

Преступление было совершено утром 29 апреля этого года. Сначала он ответил отказом на законное требование сотрудника учреждения выйти из камеры для построения и проверки.

«С целью дезорганизации деятельности данного учреждения и воспрепятствования осуществлению сотрудником служебной деятельности заключенный высказал в адрес последнего угрозу применения физической силы и, приблизившись к сотруднику, нанес ему удар в область груди», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Мужчине назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.