новости
новости
Регистрация
В Заокском районе на пожаре пострадал мужчина
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Заокском районе на пожаре пострадал мужчина

Он получил ожоги рук.

Утром 28 августа в Заокском районе в деревне Венюково загорелся жилой дом. О пожаре на улице Лесной в службу спасения сообщили в 6.46. Три пожарных расчета прибыли на место через семь минут.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия дом сгорел полностью.

Пострадал 46-летний мужчина, он получил ожоги рук.

Причина пожара устанавливается.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:14 0
Другие статьи по темам
Событие
пожарогоньпострадал мужчина
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Глава ВОЗ: «Пандемия коронавируса повлияла на психическое здоровье миллионов людей»
Глава ВОЗ: «Пандемия коронавируса повлияла на психическое здоровье миллионов людей»
Тульский патронный завод принял участие в форуме «Армия-2020»
Тульский патронный завод принял участие в форуме «Армия-2020»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.