В Заокском районе на пожаре пострадал мужчина

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

Утром 28 августа в Заокском районе в деревне Венюково загорелся жилой дом. О пожаре на улице Лесной в службу спасения сообщили в 6.46. Три пожарных расчета прибыли на место через семь минут.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия дом сгорел полностью.

Пострадал 46-летний мужчина, он получил ожоги рук.

Причина пожара устанавливается.