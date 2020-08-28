Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.
В Заокском районе на пожаре пострадал мужчина
Он получил ожоги рук.
Утром 28 августа в Заокском районе в деревне Венюково загорелся жилой дом. О пожаре на улице Лесной в службу спасения сообщили в 6.46. Три пожарных расчета прибыли на место через семь минут.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, в результате происшествия дом сгорел полностью.
Пострадал 46-летний мужчина, он получил ожоги рук.
Причина пожара устанавливается.
Другие статьи по темам
Событие
Место