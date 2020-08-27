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Тульский патронный завод принял участие в форуме «Армия-2020»

Тульский патронный завод принял участие в форуме «Армия-2020»

Тульский патронный завод участвует в Международном военно-техническом форуме «Армия-2020» и представляет как уже известную продукцию, так и новинки.

Форум проводится в Москве с 2015 года, а участники и посетители собираются на выставку со всего мира. Многие из них уже знакомы с продукцией завода и доверяют качеству.

Среди предприятий оборонно-промышленного комплекса в области Тульский патронный завод занимает одно из ключевых мест и не первый год участвует в выставке. Гости посещают стенд, чтобы познакомиться с продукцией, узнать о новых направлениях разработок и обсудить возможные направления сотрудничества.

Помимо популярных патронов на стенде представлены новинки для спортивного и охотничьего оружия — это патроны, изготовленные целиком из латуни. Среди них патроны калибра .45 auto, .40 s&w и 9×19 Luger.
В числе разработок показали и производимые по новой технологии латунные .223 rem. Такие патроны популярны для спортивного оружия, которое используют в стрелковых тирах. Кроме того, латунные патроны выбирают зарубежные клиенты из-за большей надежности.

В странах с высокой влажностью воздуха, особенно в юго-восточной Азии, сталь быстро ржавеет и приходит в негодность. С латунными образцами таких сложностей не возникает, поэтому они гораздо популярнее, несмотря на более высокую стоимость.

Константин Куликов, директор АО «Тульский патронный завод»:

Константин Куликов

– С 2018 года мы активно увеличиваем объемы гражданской продукции и добавляем латунные модели в производственную линейку. Что касается общего объема производства, за предыдущий год мы увеличили этот показатель на 40% по сравнению с 2018-м и за 8 месяцев текущего года уже достигли результатов 2019-го.

Форум продлится до 29 августа, за это время российские и зарубежные гости могут познакомиться с продукцией завода и обсудить дальнейшую работу с заводом.

Участие в мероприятиях такого масштаба может положить начало переговорам с крупными заказчиками, так как именно здесь у них есть возможность сравнить продукцию разных производителей в одном месте, увидеть и оценить качество товара вживую.

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