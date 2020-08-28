Тульские велогонщики успешно выступили в первый день турнира «Гран-при Тулы»

Фото: СШОР «Велосипедный спорт».

Так, в мужском командном спринте наша команда завоевала золотые медали.

Накануне в Туле стартовали международные соревнования по велоспорту на треке «Гран-при Тулы». В первый день турнира спортсмены разыграли награды в командном спринте и скретче.

Так, в мужском командном спринте золото завоевали тульские гонщики Даниил Комков, Дмитрий Нестеров, Александр Дубченко и Павел Ростов. Среди женщин Екатерина Гниденко в паре с Наталией Антоновой (Санкт-Петербург) добыли бронзу. В мужском и женском скретче Сергей Ростовцев и Мария Аверина завоевали золотые медали, Елена Брежнива — серебряную и Мария Ростовцева — бронзовую.

Среди юниоров в скретче Антон Гурин стал третьим, а среди юниорок в этом виде программы Ирина Мурзина заняла второе место.

В рамках межрегиональных соревнований среди юниоров в командный спринте первое место заняли Валерий Майоров, Данил Шиков (Москва) и Давид Шекелашвили (Санкт-Петербург), второе место — Игорь Гирилович, Богдан Меденец, Денис Петухов и Дмитрий Чувинов и третье место у Святослава Унгуряну, Григория Киселя, Егора Кондрашина и Даниила Зобова. Среди юниорок в этом виде программы первое место заняли Елизавета Кречкина с Алиной Лысенко (Москва) и Анной Шаталовой (Москва), второе — Диана Печенкина и Анастасия Гречишкина.