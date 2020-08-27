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В поселке Первомайский перевернулся внедорожник
Фото: соцсети.

В поселке Первомайский перевернулся внедорожник

Машина опрокинулась набок после столкновения с другим автомобилем.

Днем 27 августа на 37-м километре подъезда к Туле, в поселке Первомайский, произошло ДТП. По предварительной информации, на перекрестке столкнулись два внедорожника Toyota. При этом один из них опрокинулся набок.
 
Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:08 +1
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