В поселке Первомайский перевернулся внедорожник

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Днем 27 августа на 37-м километре подъезда к Туле, в поселке Первомайский, произошло ДТП. По предварительной информации, на перекрестке столкнулись два внедорожника Toyota. При этом один из них опрокинулся набок.

Как сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции, в результате происшествия никто не пострадал. Обстоятельства происшествия устанавливаются.