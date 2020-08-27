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На заводе в Тульской области погасили 12-миллионный долг перед рабочими
Изображение Giomar Arango с сайта Pixabay.

На заводе в Тульской области погасили 12-миллионный долг перед рабочими

Это произошло после вмешательства прокуратуры.

Ясногорская прокуратура провела проверку по коллективному обращению сотрудников ООО «Металлургический завод «Ревякино». Подтвердилось, что 318 сотрудникам задолжали оплату на общую сумму в 12 млн рублей.
 
«По результатам проверки незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. Поскольку в организации сложилось тяжелое финансовое состояние, ситуация с полнотой принимаемых мер по устранению нарушений закона и выработке механизма погашения задолженности, поставлена на контроль в прокуратуре Ясногорского района», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Внесенное прокурором района руководителю организации представление в настоящее время исполнено. Задолженность по заработной плате полностью погашена.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:42 +1
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