На заводе в Тульской области погасили 12-миллионный долг перед рабочими

Изображение Giomar Arango с сайта Pixabay.

Это произошло после вмешательства прокуратуры.

Ясногорская прокуратура провела проверку по коллективному обращению сотрудников ООО «Металлургический завод «Ревякино». Подтвердилось, что 318 сотрудникам задолжали оплату на общую сумму в 12 млн рублей.

«По результатам проверки незамедлительно приняты меры прокурорского реагирования. Поскольку в организации сложилось тяжелое финансовое состояние, ситуация с полнотой принимаемых мер по устранению нарушений закона и выработке механизма погашения задолженности, поставлена на контроль в прокуратуре Ясногорского района», – сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Внесенное прокурором района руководителю организации представление в настоящее время исполнено. Задолженность по заработной плате полностью погашена.