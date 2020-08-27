Когда достроят дома в ЖК «Молодежный», «Времена года» и 1-м Юго-Восточном микрорайоне?

На сегодняшний день возвели все объекты ЖК «Северная Мыза», строящиеся за счет средств граждан. В декабре 2019 года введены в эксплуатацию два дома, а 30 июня этого года застройщик получил разрешения на ввод объектов в эксплуатацию по оставшимся шести домам. Ранее завершение их строительства было запланировано на декабрь 2020 года и июль 2021 года. Но застройщик — ООО «МГ-Финанс» — с опережением графика выполнил свои обязательства перед дольщиками и передал им ключи от квартир.

По словам глава администрации Тулы Дмитрия Миляева, компания продолжает строить новые дома для последующей реализации квартир жителям. Сейчас в жилом комплексе благоустраивают территории, готовят строительную площадку для возведения детского сада на 240 мест. Ведется строительство дороги, которая соединит жилой комплекс с автодорогой «Тула — Белев».

На совещании также обсудили завершение строительства домов в ЖК «Времена года» и 1-м Юго-Восточном микрорайоне, начатое обанкротившейся компанией «Фаворит». Сегодня ответственность за их достройку и передачу квартир владельцам несет региональный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Руководитель Фонда Анастасия Иващенко сообщила, что сейчас ведется регистрация объектов незавершенного строительства. Проводится обследование технического состояния домов, готовятся экспертные заключения.

Возобновление строительства запланировано на IV квартал 2020 года.

Для достройки домов в конце прошлого года заключено соглашение между Наблюдательным советом публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства» и региональным Фондом на сумму более 1 млрд рублей. Это позволит решить проблемы 820 дольщиков ЖК «Времена года» и 1-го Юго-Восточного микрорайона. Им передадут 621 квартиру. С завершением строительства этих домов в эксплуатацию будет введено более 30 тыс. кв. м жилой недвижимости.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Валерий Шерин отметил, что после завершения подготовки проектной документации и результатов экспертизы будут определены сроки завершения строительства домов.

Члены комиссии также обсудили ситуацию вокруг строительства ЖК «Молодежный». Застройщик ООО «Аврора-Гринн» строит 9 домов — 5 домов четвертого этапа и 4 дома пятого этапа строительства. Сроки сдачи домов неоднократно переносились. Строительная готовность четвертого этапа (5 домов) составляет 50%, пятого этапа (4 домов) — 25%. На объектах в две смены работают порядка 100 человек. В ходе заседания комиссии представитель ООО «Аврора-Гринн» подтвердил намерение застройщика завершить строительство домов до конца 2020 года.