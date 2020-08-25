С кем из членов областного правительства туляки смогут пообщаться в сентябре
В приёмной регионального кабмина состоятся прямые линии.
Утверждён график проведения прямых линий связи с населением членами правительства Тульской области.
- 2 сентября на вопросы туляков ответит министр образования Алевтина Шевелева.
- 16 сентября в приёмной будет работать министр сельского хозяйства Алексей Степин.
- 18 сентября на связь с жителями выйдет министр здравоохранения Алексей Эрк.
Звонки будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону: 31-26-20.
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