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С кем из членов областного правительства туляки смогут пообщаться в сентябре

С кем из членов областного правительства туляки смогут пообщаться в сентябре

В приёмной регионального кабмина состоятся прямые линии.

Утверждён график проведения прямых линий связи с населением членами правительства Тульской области.

  • 2 сентября на вопросы туляков ответит министр образования Алевтина Шевелева.
  • 16 сентября в приёмной будет работать министр сельского хозяйства Алексей Степин.
  • 18 сентября на связь с жителями выйдет министр здравоохранения Алексей Эрк.

Звонки будут приниматься с 10.00 до 11.00 по телефону: 31-26-20.

 

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