Легендарная рок-группа Znaki выступит в Туле

Вашему вниманию будут представлены как проверенные временем хиты, такие как: «Мама», «Стрелки», «Побежали», «Полли», так и новые композиции.

Znaki — обладатели приза зрительских симпатий «Премии Fuzz» и номинанты премии «Чартова дюжина»! Рок-группа, которая уже много лет прочно занимает заслуженное место на небосклоне российского рока.

Берите с собой друзей, подруг, кошек, собак, мам, пап, бабушек, дедушек, соседей и просто прохожих!