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Легендарная рок-группа Znaki выступит в Туле

Легендарная рок-группа Znaki выступит в Туле

25 сентября на сцене Harat's pub состоится большой сольный концерт группы Znaki.

Вашему вниманию будут представлены как проверенные временем хиты, такие как: «Мама», «Стрелки», «Побежали», «Полли», так и новые композиции.

Znaki — обладатели приза зрительских симпатий «Премии Fuzz» и номинанты премии «Чартова дюжина»! Рок-группа, которая уже много лет прочно занимает заслуженное место на небосклоне российского рока.
 
Берите с собой друзей, подруг, кошек, собак, мам, пап, бабушек, дедушек, соседей и просто прохожих!
 
 
Купить билет
 
 
Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:
 
 
Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp
Пн.-сб.: 10.00−18.00
 
Вс.: выходной
 
Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»
Пн.-сб.: 10.00−20.00
 
Вс.: выходной
 
Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»
Пн.-пт.: 9.00−18.00
 
Сб.-вс.: выходной

 

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Автор: Владимир Сундуков
сегодня, в 10:50 0
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