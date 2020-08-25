В Туле коварный курьер обманывал клиентку с помощью лишнего нолика

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По версии полиции, на счету злоумышленника не менее трех преступлений.

Сотрудники уголовного розыска задержали мужчину, который подрабатывал курьером и таксистом. Мужчину подозревают в том, что он не менее трех раз списывал средства с лицевого счета клиентки, при этом значительно завышая итоговую сумму заказа.

«В один из вечеров он доставлял алкоголь и еду. Привезя требуемое, мужчина увидел, что заказчица, пытаясь произвести оплату онлайн, затрудняется при вводе пин-кода. Он предложил помощь и собственноручно стал совершать перевод с полученной от тулячки карты. При этом злоумышленник осуществил перевод себе, завысив сумму для оплаты в десять раз», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сообразив, что потерпевшая ничего не заметила, злоумышленник предложил пользоваться его услугами в дальнейшем и даже пообещал скидку при оплате.

После еще двух аналогичных обманов заказчица наконец-то заметила пропажу денег со своего счета и обратилась в полицию.

Подозреваемому 51 год, после задержания он во всем признался. Сумма нанесенного им ущерба превышает 80 тысяч рублей. Сейчас в УМВД России по г. Туле расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража).