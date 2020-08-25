В Чернском районе мужчина соблазнился оставленным без присмотра чужим рюкзаком

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В Чернском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. От его действий пострадала 43-летняя женщина, которая оставила без присмотра на улице свой рюкзак. Увидев это, злоумышленник вытащил из рюкзака два мобильника и скрылся.

«При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность вероятного похитителя и его местонахождение. Местный житель, у которого, предположительно, внезапно возникло желание совершить кражу при виде оставленного без присмотра рюкзака, признался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сейчас в отделе полиции «Чернский» ведется работа по выяснению всех деталей случившегося.