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В Чернском районе мужчина соблазнился оставленным без присмотра чужим рюкзаком
Изображение Free-Photos с сайта Pixabay.

В Чернском районе мужчина соблазнился оставленным без присмотра чужим рюкзаком

Злоумышленник похитил два мобильных телефона.

В Чернском районе сотрудники полиции установили подозреваемого в краже. От его действий пострадала 43-летняя женщина, которая оставила без присмотра на улице свой рюкзак. Увидев это, злоумышленник вытащил из рюкзака два мобильника и скрылся.
 
«При проведении оперативных мероприятий полицейские выяснили личность вероятного похитителя и его местонахождение. Местный житель, у которого, предположительно, внезапно возникло желание совершить кражу при виде оставленного без присмотра рюкзака, признался в содеянном», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Сейчас в отделе полиции «Чернский» ведется работа по выяснению всех деталей случившегося.
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 15:48 +1
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